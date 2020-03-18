Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В Украине отменили все футбольные соревнования

18.03.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине отменили все футбольные соревнования

Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В частности ассоциация распорядилась приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.
Приостанавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.



Теги: Украина, футбол, отмена, соревнование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх