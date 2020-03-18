В Украине отменили все футбольные соревнования

18.03.2020 13:00

Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В частности ассоциация распорядилась приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.

Приостанавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.