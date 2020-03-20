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Олимпийский огонь доставили в Японию

20.03.2020 10:00
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Олимпийский огонь доставили в Японию

Олимпийский огонь 20 марта доставили из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году, сообщает Корреспондент.net.
О прибытии специального лайнера сообщается в Twitter Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр.
По информации японских СМИ, самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось.
В церемонии встречи олимпийского огня приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.
Эстафета в Японии должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима. Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19.



Теги: Олимпийские игры, Токио, огонь
 
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