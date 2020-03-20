- Олимпийский огонь доставили в Японию10:00
- Олимпийский огонь передали оргкомитету Игр-202016:00
- В Украине отменили все футбольные соревнования13:00
- УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год16:00
- Экс-игрок "Шахтера" выиграл 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика" (ВИДЕО)15:00
- Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне (ВИДЕО)18:00
- Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок11:00
- В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня17:00
- "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" (ВИДЕО)09:00
- "Вольфсбург" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч15:00
Олимпийский огонь доставили в Японию
Олимпийский огонь 20 марта доставили из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году, сообщает Корреспондент.net.
О прибытии специального лайнера сообщается в Twitter Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр.
По информации японских СМИ, самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось.
В церемонии встречи олимпийского огня приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.
Эстафета в Японии должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима. Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19.
Теги: Олимпийские игры, Токио, огонь
- Сегодня станет известна столица Олимпийских игр-2016
- МОК 23 мая определится с кандидатами на проведение Олимпиады-2020
- Объявлены три претендента на проведение Олимпиады-2020
- Бубка понесет олимпийский огонь
- Олимпиада-2012."Улов" наименьший, хотя и не наихудший
- Ролик Олимпийских игр-2014 по эпичности обошёл киносагу "Игры престолов" (ВИДЕО)
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта11:00
- Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта10:00
- "ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе09:00
- Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области08:00
- "Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса13:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта10:00
- Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта12:00
- Uber будет бесплатно возить врачей во время карантина18:00
- В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-1917:00
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом16:00
- В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус15:00
- Ученые назвали еще один симптом коронавируса14:00
- В Украине появился первый выздоровевший от коронавируса13:00
- Во Франции отменили Каннский кинофестиваль12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта11:00
- Олимпийский огонь доставили в Японию10:00
- Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса09:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина
- "ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта
- В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом
- Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области
- "Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса
- Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови
- Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады