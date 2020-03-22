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Оргкомитет Игр в Токио рассматривает возможность переноса Олимпиады

22.03.2020 13:00
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Оргкомитет Игр в Токио рассматривает возможность переноса Олимпиады

Организационный комитет Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, начал рассматривать возможность переноса Игр на более позднее время, сообщает iSport.ua.
Самые важные соревнования четырехлетия должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако в свете пандемии коронавируса и карантина во многих странах, есть угроза того, что Игры перенесут.
Как сообщает источник, рассматривают возможности перенести Олимпиаду на разные даты, а также провести без зрителей. В лучшем случае Игры могут отсрочить на месяц или 45 дней, в худшем - перенести на год или два.



Теги: Токио, олимпиада, перенос, COVID-19
 
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