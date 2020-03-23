Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде

23.03.2020 11:00

Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится летом этого года, сообщает sportarena.com.

В Национальных олимпийских комитетах двух стран опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса во время Олимпийских Игр.

В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.