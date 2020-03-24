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Бой Ломаченко - Лопес в мае не состоится

24.03.2020 15:00
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Бой Ломаченко - Лопес в мае не состоится

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года, включая бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса. Об этом сообщается на сайте организации, передает РБК-Украина.
"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной из-за распространения Covid-19, WBO отложила все события бокса до июня 2020 года. Мы будем обновлять информацию", - говорится в заявлении.
Бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе (WBC, WBA и WBO), у Лопеса - титул по версии IBF.



Теги: бой, отмена, Василий Ломаченко, COVID-19
 
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