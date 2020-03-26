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Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии

26.03.2020 10:00
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Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии

Одна из главных причин распространения коронавируса на территории Италии – футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой "Аталанта" и испанской "Валенсией". Такое мнение высказал мэр Бергамо Джорджио Гори, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам мэра, матч, проходивший 19 февраля в Милане, стал "биологической бомбой".
Первый случай заражения коронавирусом диагностировали в Италии 23 февраля.
"Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 000 фанатов, которые посетили стадион Сан-Сиро, могли быть заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся. Многие смотрели игру в компаниях, в тот вечер было много контактов. Вирус передавался от человека к человеку", - заявил мэр.
По состоянию на вечер 25 марта в Италии зафиксировано 74 386 случаев заболевания COVID-19, умерли 7503 человека, выздоровели 9362.



Теги: Италия, причины, эпидемия, COVID-19
 
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