ФИФА наполовину сократит зарплаты футболистов

27.03.2020 16:00

Руководство ФИФА на совещании с представителями клубов попросило игроков согласиться на понижение зарплаты на 50% во время остановки сезона, сообщает телеканал 112 Украина.

Из-за пандемии коронавируса спортивный сезон прерван, и неизвестно, когда его можно будет возобновить. В ФИФА пытаются уменьшить затраты клубов. Одним из главных условий, предложенных ФИФА, было уменьшение зарплат в два раза. Кроме этого, ФИФА хочет обязать клубы не учитывать нынешнюю паузу в контрактах игроков.

Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.