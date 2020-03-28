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В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом

28.03.2020 17:00
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В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом

В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua.
Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов главной команды и 15 представителей персонала. Руководство испанского клуба решило не разглашать имена заразившихся.



Теги: футбол, заражение, Валенсия, COVID-19
 
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