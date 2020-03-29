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Названа предварительная дата проведения Олимпийских игр в Токио
29.03.2020 17:00
Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают предварительной датой открытия 23 июля 2021 года. Об этом сообщает New York Times, передает iSport.ua.
По данным источника, 29 марта состоится экстренная встреча Международного олимпийского комитета, на котором организация намерена объявить новые сроки проведения Олимпиады в Токио.
Первоначально Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Теги: Токио, олимпиада, перенос, открытие
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