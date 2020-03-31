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Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на июль

31.03.2020 15:00
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Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на июль

Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль, передает Укринформ.
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в Instagram.
"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19 в мире. По словам промоутера Александра Красюка, бой предварительно перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.
Поединок Усик - Чисора планировали провести 23 мая на лондонской "Арене О2". Решение о переносе боя приняли в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.



Теги: бой, перенос, Александр Усик
 
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