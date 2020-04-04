"Боруссия" предоставила свой стадион для борьбы с коронавирусом

04.04.2020 15:00

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд предоставил свой стадион "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Европейская правда.

С субботы, 4 апреля, пациентов с подозрением на коронавирус и пациентов с соответствующими симптомами будут привозить в медицинский центр, оборудованный в районе северной трибуны стадиона.

В центре будут оценивать степень тяжести заболевания, и принимать решение об амбулаторной или стационарной помощи.

"Наш стадион является основной точкой для многих в Дортмунде и окрестностях, а благодаря техническим, инфраструктурным и пространственным условиям - это идеальное место для активной помощи людям, которые потенциально зараженные коронавирусом", - сказал глава правления клуба Ханс-Йоахим Вацке.

"Сигнал Идуна Парк" - крупнейший футбольный стадион Германии, во время футбольных матчей он может вместить 81 000 болельщиков.