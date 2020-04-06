Мюнхенская «Бавария» возобновила тренировки

06.04.2020 15:00

Футболисты действующего чемпиона Германии мюнхенской «Баварии» вернулись к тренировкам после вызванного пандемией COVID-19 перерыва, сообщает XSPORT.ua.

Фото с занятий на базе опубликовал Twitter-аккаунт B/R Football.

Упражнения игроки выполняли исключительно индивидуально и старались соблюдать социальную дистанцию в несколько метров.

В клубе заверили, что решение было согласовано с властями, но призвали болельщиков воздержаться от посещения базы.