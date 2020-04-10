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На стадионах Беларуси появились виртуальные болельщики (ВИДЕО)
В Беларуси, несмотря на коронавирус, продолжается чемпионат страны по футболу но зрителей на стадионы пускать запретили, поэтому клубы придумали оригинальный способ заполнить трибуны, сообщает Корреспондент.net.
На матче полуфинала кубка Беларуси Динамо-Брест против солигорского Шахтера, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб, на трибунах "сидели" манекены виртуальных болельщиков, заплативших за билеты.
На одной из трибун стадиона разместили три десятка манекенов, которые представляли болельщиков из разных стран мира, в том числе Украины. При этом на манекены были прикреплены распечатанные фотографии лиц людей, купивших эти билеты.
В планах клуба продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи. Отмечается, что часть средств, вырученных от продажи таких абонементов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси.
Теги: футбол, Беларусь, виртуализация, болельщик
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