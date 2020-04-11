Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства

11.04.2020 17:00

Московский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно, сообщает Обозпеватель.

"Вопрос только один: "Государство, ты мне на кой вот сейчас, в данный момент?" Я бы в принципе сам дома отсиделся бы, наверное. Я отсиживался и в других ситуациях", -заявил Уткин в эфире программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь".

"Я много лет, уже десятилетий, все скидываю и скидываю тебе долю от своих заработков, какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и я никогда их не увижу. Я имею в виду так называемый Пенсионный фонд. И никто никогда их не увидит, это совершенно очевидно" — отметил комментатор.

Уткин не видит смысл в существовании такого государства

"Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего", - отметил российский журналист.