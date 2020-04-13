Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус

13.04.2020 12:00

Бывший футболист "Динамо" и сборной Александр Алиев сделал тест на коронавирус. Результатом теста Алиев поделился в своем Instagram. Он оказался отрицательным, сообщает Телеканал новостей «24».

6-го апреля Алиев в своем Instagram рассказал, что стал себя хуже чувствовать после прогулки. У него появилась высокая температура и сухой кашель.

После этого футболист, называвший коронавирус фейком, решил все-таки пройти проверку на COVID-19.