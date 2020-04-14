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В Италии протестируют на коронавирус всех футболистов Серии А
14.04.2020 15:00
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация рассчитывает на возвращение команд к тренировкам в мае, сообщает sportarena.com.
Для этого, по словам функционера, всех игроков необходимо протестировать на заражение коронавирусом COVID-19 до конца апреля.
Матчи в Серии А из-за пандемии COVID-19 были приостановлены 9 марта. С тех пор возобновление чемпионата было отложено на неопределенный срок.
Теги: футбол, Италия, тест, COVID-19
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