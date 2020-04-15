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Кабмин разрешил украинским спортсменам возобновить тренировки

15.04.2020 14:00
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Кабмин разрешил украинским спортсменам возобновить тренировки

Кабинет министров на сегодняшнем заседании единогласно проголосовал за изменения в постановление «О предотвращении распространению на территории Украины коронавируса COVID-19», которыми позволили членам национальных сборных Украины вернуться к тренировкам в спортзалах в индивидуальном режиме, сообщает XSPORT.
Также решение правительства касается бега, езды на велосипеде и тренировок паралимпийцев-колясочников.



Теги: Украина, тренировка, карантин, решение, Кабмин
 
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