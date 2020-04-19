УЕФА назвал дату возобновления еврокубков

19.04.2020 14:00

УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24".

Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся национальные чемпионаты.

Ориентировочно 7-8 числа будут проведены ответные матчи 1/8 финала ЛЧ: Барселона – Наполи, Манчестер Сити – Реал, Бавария – Челси и Ювентус – Лион. Первые четвертьфиналы пройдут 11-12 августа, а ответные – 14-15.

Уже через несколько дней планируют провести и полуфиналы самого престижного клубного турнира Европы – 18-19 и 21-22 августа. Как сообщалось ранее, финал будет сыгран 29 августа в Стамбуле, а новый сезон Лиги чемпионов стартует во второй половине октября.