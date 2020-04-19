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Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)
19.04.2020 13:00
Украинский супертяжеловес Александр Усик сообщил в Instagram, что его призыв верующим ходить в церковь во время карантина был ошибкой, сообщает XSPORT.ua.
"На данный момент ситуация сложная, поскольку все закрывают, ужесточая карантин. Так вот о чем я сейчас хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего Небесного Отца.
Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома с семьей, или кто не может с семьей, пускай один помолится. Зажжем свечку и вознесем молитвы нашему Господу Богу Иисусу Христу о спасении нашем, о спасении наших близких, друзей, недругов, всех", - сказал боксер.
Теги: церковь, карантин, Пасха, Александр Усик
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