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Экс-тренер "Шахтера" вместе с командой отказался от зарплаты на четыре месяца
20.04.2020 13:00
Игроки первой команды Ромы, а также тренер Паулу Фонсека и его штаб приняли решение помочь клубу пережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, отказавшись от зарплат на четыре месяца, сообщает football.ua.
"Мы всегда говорили о том, что Рома — это единая семья. И решение отказаться от зарплат на четыре месяца стало подтверждением этому. Этот благородный жест поможет сохранить зарплату работникам клуба. Я горжусь командой и ее тренерским штабом!", – заявил генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.
Теги: зарплата, отказ, Паулу Фонсека, Рома
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