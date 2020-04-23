В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями

23.04.2020 13:00

Министерство здравоохранения Никарагуа разрешило проведение вечера бокса промоушена Buffalo Boxing Promotions 25 апреля в городе Манагуа. Главным событием турнира будет 8-раундовое противостояние бойцов второго полулегкого веса Робина Саморы (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО), сообщает XSPORT.ua.

Как сообщает издание Fightnews.com, на входе в помещение зрителям будут измерять температуру и дезинфицировать руки и обувь спиртом. Места любителей бокса будут располагаться в метре друг от друга.

Трансляция шоу будет доступна на канале ESPN Knockout, но только для жителей Южной Америки.