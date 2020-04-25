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В Германии предложили футболистам Бундеслиги играть в масках
25.04.2020 15:00
Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности во время матчей Бундеслиги, которую планируют возобновить в начале мая, сообщает Der Spiegel, передает XSPORT.ua.
По версии источника, футболистам придется надевать маски во время матчей, которые не должны спадать во время игровых ситуаций. Каждые 15 минут маски будут меняться, также игроки будут получать дополнительные перерывы. Во время матча маски нельзя трогать руками.
Также сообщается, что арбитры могут наказывать футболистов за ненужные контакты.
Теги: футбол, Германия, маска
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