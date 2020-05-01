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Португалия через месяц возобновит футбольный чемпионат

01.05.2020 17:00
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Португалия через месяц возобновит футбольный чемпионат

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что футбольные соревнования в стране возобновятся в последние выходные мая, сообщает ICTV.
Их приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Уже 4 мая футболисты получат разрешение проводить тренировки на открытом воздухе. Первые матчи чемпионата Португалии пройдут 30 и 31 мая. Все поединки пока будут проходить без зрителей.
Эти решения были приняты по итогам совещания с руководством Федерации футбола Португалии.



Теги: футбол, Португалия, карантин, чемпионат
 
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