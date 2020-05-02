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УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ

02.05.2020 15:00
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УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ

Украинская ассоциация футбола предложила начать сезон УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона, сообщает UA-Футбол.
Впрочем, эту идею руководства УАФ поддержали не все клубы Премьер-лиги. Черниговская «Десна» и киевское «Динамо» выступили против предложенной даты.
Вероятно, клубы не согласны с таким графиком из-за слишком короткой паузы между сезонами, особенно для команд, которые сыграют в плей-офф стадии турнира, намеченной на вторую половину июля.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, Премьер-лига
 
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