УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ

02.05.2020 15:00

Украинская ассоциация футбола предложила начать сезон УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона, сообщает UA-Футбол.

Впрочем, эту идею руководства УАФ поддержали не все клубы Премьер-лиги. Черниговская «Десна» и киевское «Динамо» выступили против предложенной даты.

Вероятно, клубы не согласны с таким графиком из-за слишком короткой паузы между сезонами, особенно для команд, которые сыграют в плей-офф стадии турнира, намеченной на вторую половину июля.