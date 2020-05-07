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Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»
Сразу после съемок в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель поясов WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) попали в базу сайта «Миротворец», сообщает XSPORT.ua.
«Митротворец» позиционирует себя, как центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Обвинения в адрес обоих украинских спортсменов сформулированы так:
«Отрицание российской агрессии.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор).
Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».
Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, сайт "Миротворец"
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