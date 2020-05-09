Украинский борец вызвал Усика на бой без правил (ВИДЕО)

09.05.2020 18:00

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в YouTube, сообщает Корреспондент.net.

Борец решил отреагировать на видео Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", который его критикует.

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", - сказал Грицай.

Борец назвал ролики боксера "ватными" и вызвал Усика на бой без правил.

"Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - сказал спортсмен.