Киевское «Динамо» возобновляет тренировки

11.05.2020 17:00

Пресс-служба ФК «Динамо» сообщила о том, что первая команда вернется к тренировкам 12 мая, сообщает XSPORT.ua.

Футболисты и тренерский штаб прибудут на базу в Конча-Заспе, а уже в 10 утра начнут первую тренировку после карантина.

Стоит отметить, что все игроки, тренеры и персонал клуба уже прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и результаты оказались отрицательными.