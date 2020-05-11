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Киевское «Динамо» возобновляет тренировки

11.05.2020 17:00
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Киевское «Динамо» возобновляет тренировки

Пресс-служба ФК «Динамо» сообщила о том, что первая команда вернется к тренировкам 12 мая, сообщает XSPORT.ua.
Футболисты и тренерский штаб прибудут на базу в Конча-Заспе, а уже в 10 утра начнут первую тренировку после карантина.
Стоит отметить, что все игроки, тренеры и персонал клуба уже прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и результаты оказались отрицательными.



Теги: тренировка, карантин, ФК "Динамо" Киев
 
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