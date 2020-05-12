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Командующий ООС наградил медалью футболиста Романа Зозулю
12.05.2020 09:00
Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность», сообщает sportarena.com.
Приказ от 8 мая о награждении подписан командующим Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Зозуля давно помогает Вооруженным силам Украины, занимаясь волонтерской деятельностью. В апреле он оказал материальную помощь украинской армии, закупив партию масок и тестов на коронавирус.
Теги: медаль, волонтер, Роман Зозуля, ООС
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