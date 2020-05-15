Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу

15.05.2020 08:00

На заседании клубов украинской Премьер-лиги было принято решение возобновить первенство 30 мая, сообщает Football.ua.

"За" проголосовало большинство клубов.

Официальное решение будет принято позже, после рекомендаций УПЛ со структурами здравоохранения Украины.

На данный момент в Премьер-лиге отыграно 23 тура. До полного завершения чемпионата командам осталось сыграть по девять матчей.