Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса

18.05.2020 12:00

Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.

"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году", – говорится в сообщении.

Указано, что еще одна центральная японская префектура Яманаси уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

Таким образом, впервые с 1960 года все четыре маршрута на знаменитый вулкан будут закрыты во время сезона восхождений.