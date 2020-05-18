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Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса

18.05.2020 12:00
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Фудзияму закрыли для альпинистов из-за коронавируса

Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году", – говорится в сообщении.
Указано, что еще одна центральная японская префектура Яманаси уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.
Таким образом, впервые с 1960 года все четыре маршрута на знаменитый вулкан будут закрыты во время сезона восхождений.



Теги: Япония, запрет, альпинизм, Фудзияма
 
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