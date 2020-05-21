Стали известны даты первых матчей команд УПЛ после карантина

21.05.2020 17:00

Украинские футбольные клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После столь длительного простоя тренировками команды не ограничатся — болельщиков ожидают противостояния, которые будут иметь товарищеский характер, сообщает football.ua.

Например, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся с львовским Рухом, который лидирует в турнирной таблице Первой лиги, а Александрия проведет сразу два спарринга за пять дней.

Ниже представлено расписание запланированных контрольных матчей:

22 мая, пятница

Минай — ФК Львов. Стадион Минай. Начало матча — 15:00;

Динамо — Рух. Стадион НТБ Динамо. Начало матча — 16:00;

Александрия — Ворскла. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.

23 мая, суббота

Колос — Олимпик. Стадион в селе Мала Салтанивка. Начало матча — 17:00.

24 мая, воскресенье

Шахтер — Рух. Стадион УТБ Святошин. Начало матча — неизвестно.

26 мая, вторник

Александрия — Черкащина. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.