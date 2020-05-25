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"Шахтер" разгромил "Рух" в первом "послекарантинном" матче

25.05.2020 17:00
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"Шахтер" разгромил "Рух" в первом "послекарантинном" матче

Донецкий "Шахтер" убедительно обыграл львовский "Рух" (4:1) в рамках подготовки к рестарту УПЛ, сообщает football.ua.
В дебюте поединка "Рух" вышел вперед благодаря автоголу Додо, но уже на следующей минуте Фернандо сравнял счет, который не изменился до перерыва.
Во втором тайме забивали исключительно "горняки". Гол Марлоса с пенальти, а также мячи Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса принесли Шахтеру разгромную победу 4:1.
Для "Руха" это уже второй поединок против грандов украинского футбола – несколькими днями ранее львовяне сыграли 0:0 с "Динамо".



Теги: победа, карантин, товарищеский матч, ФК "Шахтёр"
 
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