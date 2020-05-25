"Шахтер" разгромил "Рух" в первом "послекарантинном" матче

25.05.2020 17:00

Донецкий "Шахтер" убедительно обыграл львовский "Рух" (4:1) в рамках подготовки к рестарту УПЛ, сообщает football.ua.

В дебюте поединка "Рух" вышел вперед благодаря автоголу Додо, но уже на следующей минуте Фернандо сравнял счет, который не изменился до перерыва.

Во втором тайме забивали исключительно "горняки". Гол Марлоса с пенальти, а также мячи Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса принесли Шахтеру разгромную победу 4:1.

Для "Руха" это уже второй поединок против грандов украинского футбола – несколькими днями ранее львовяне сыграли 0:0 с "Динамо".