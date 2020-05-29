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Завтра в Украину возвращается большой футбол
29.05.2020 16:00
В субботу, 30 мая пройдут первые матчи УПЛ после коронавирусной паузы, сообщает football.ua.
В рамках 24-го тура Favbet Лиги завтра встретятся:
- Колос — Десна 14:00
- Александрия — Заря 17:00
- Днепр-1 — Олимпик 17:00
А на 31 мая запланированы еще три матча тура:
- Ворскла — Львов 14:00
- Карпаты — Мариуполь 14:00
- Шахтер — Динамо 17:00.
Теги: футбол, тур, Чемпионат Украины, карантин
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