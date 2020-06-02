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В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко
02.06.2020 17:00
В Канаде выпустили пиво в честь легендарного украинского футболиста и нынешнего наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко, сообщает LB.ua.
Производством пива под названием "Shevchenko 9" занимается небольшая частная пивоварня, но успехи украинской сборной могут поспособствовать расширению производства.
Надпись на обратной стороне банки гласит: "Да, мы знаем, что он играл под 7 номером, но это очень долгая история".
Теги: Канада, пиво, Андрей Шевченко
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