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Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов
Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По информации немецкой газеты Bild, заявки на проведение решающих матчей подадут Германия, Португалия и Россия, сообщает РБК-Украина.
УЕФА намерен доиграть турнир в одной стране, начиная с четвертьфинала в каждой стадии будет один матч. При этом поединки должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.
Согласно информации источника, немецкий Франкфурт предлагает провести игры вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.
О местах проведения португальской и российской стороны не сообщается.
Возобновление турнира запланировано на август, но формат пока что не определен, как и неизвестно расписание матчей. Окончательное решение УЕФА должно огласить 17 июня.
Теги: футбол, игра, город, Лига Чемпионов
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