Игроки «Десны» прошли тест на коронавирус перед игрой с «Шахтером»

05.06.2020 17:00

«Десна» всей командой прошла тестирование на коронавирус, которое является обязательным перед матчами УПЛ, сообщает XSPORT.ua.

Результаты тестов всех игроков и персонала команды оказались негативными. «Десна» продолжает подготовку к матчу с «Шахтером».

Игра состоится на НСК «Олимпийский» в 17:00. «Десна» на данный момент делит второе место с «Зарей» и «Динамо» в турнирной таблице.