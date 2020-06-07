- Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)10:00
- "Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ13:00
- Игроки «Десны» прошли тест на коронавирус перед игрой с «Шахтером»17:00
- Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов16:00
- В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко17:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина09:00
- Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян15:00
- Завтра в Украину возвращается большой футбол16:00
- Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"16:00
- «Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)14:00
Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)
В матче 25-го тура Favbet Лиги Шахтер обыграл Десну со счетом 3:2, сообщает sportarena.com.
По соглашению клубов, матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Чернигове, как было запланировано изначально.
Уже на 4-й минуте встречи Шахтер повел в счете усилиями Фернандо. В середине первого тайма Горняки могли удвоить преимущество, но Марлос не реализовал пенальти — с ударом игрока сборной Украины справился голкипер Десны Евгений Паст. Спустя минуту Марлос все же отличился голом.
До перерыва Десна сократила отставание. Денис Фаворов был точен с одиннадцатиметровой отметки. В начале второй половины встречи Шахтер забил еще один гол — Марлос оформил дубль. На 88-й минуте Филипп Будковский установил окончательный счет поединка, воспользовавшись ошибкой Александра Пихаленка.
Шахтер набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге, опережая Зарю на 16 очков. Десна идет на четвертой позиции.
В следующем туре 14 июня Шахтер сыграет с Колосом, Десна встретится с Александрией.
Теги: футбол, Десна, ФК "Шахтёр"
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину09:00
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе09:00
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным15:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии14:00
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники13:00
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-1910:00
- В ОРДО резко подорожали фрукты15:00
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО14:00
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1913:00
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"09:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна15:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня13:00
- В мире появился первый футболист-миллиардер12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня11:00
- Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)10:00
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину09:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- "Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ13:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июня