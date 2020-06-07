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Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)

07.06.2020 10:00
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Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)

В матче 25-го тура Favbet Лиги Шахтер обыграл Десну со счетом 3:2, сообщает sportarena.com.
По соглашению клубов, матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Чернигове, как было запланировано изначально.
Уже на 4-й минуте встречи Шахтер повел в счете усилиями Фернандо. В середине первого тайма Горняки могли удвоить преимущество, но Марлос не реализовал пенальти — с ударом игрока сборной Украины справился голкипер Десны Евгений Паст. Спустя минуту Марлос все же отличился голом.
До перерыва Десна сократила отставание. Денис Фаворов был точен с одиннадцатиметровой отметки. В начале второй половины встречи Шахтер забил еще один гол — Марлос оформил дубль. На 88-й минуте Филипп Будковский установил окончательный счет поединка, воспользовавшись ошибкой Александра Пихаленка.
Шахтер набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге, опережая Зарю на 16 очков. Десна идет на четвертой позиции.
В следующем туре 14 июня Шахтер сыграет с Колосом, Десна встретится с Александрией.



Теги: футбол, Десна, ФК "Шахтёр"
 
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