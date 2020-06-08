Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Андреем Шевченко

08.06.2020 13:00

Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, сообщает UA-Футбол.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал это событие.

"Только что Исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года", – заявил Андрей Павелко.

В свою очередь наставник сборной так ответил на предложение.

"Мне очень приятно, что Исполком принял решение дать возможность продлить мне и моему тренерскому штабу ещё на два с половиной года контракт. Мы приступим к изучению контракта и, думаю, вскоре с ассоциацией его подпишем. Договорённости уже есть", - рассказал Андрей Шевченко.

Напомним, 43-летний украинец возглавил сборную Украины 15-го июля 2016-го года, сменив на посту Михаила Фоменко.