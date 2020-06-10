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Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры

10.06.2020 12:00
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Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) объявил о завершении карьеры, воздержавшись от дальнейших комментариев, сообщает Tribuna.com.
Последний поединок 33-летний боксер провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО).
Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).
Александр владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у многолетнего доминатора дивизиона Адониса Стивенсона.



Теги: карьера, бокс, чемпион, WBC, Александр Гвоздик
 
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