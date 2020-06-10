Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры

10.06.2020 12:00

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) объявил о завершении карьеры, воздержавшись от дальнейших комментариев, сообщает Tribuna.com.

Последний поединок 33-летний боксер провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО).

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).

Александр владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у многолетнего доминатора дивизиона Адониса Стивенсона.