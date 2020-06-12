Исполком УАФ назвал дату возобновления Первой лиги

12.06.2020 17:00

Первая лига будет официально возобновлена. 11 июня большинство клубов проголосовало за продолжение чемпионата согласно регламента и решение было передано на подтверждение исполкому УАФ, сообщает XSPORT.ua.

Уже 12-го июня УАФ одобрила возобновление Первой лиги. Чемпионат возобновится 24 июня, а последний тур запланирован на 11 августа. 15 и 19 августа пройдут матчи плей-офф за выход в УПЛ.

Кроме того, подтверждено, что Вторая лига будет завершена досрочно. Четыре клуба пробились в Первую лигу: это тернопольская «Нива», «Полесье», «ВПК-Агро» и «Кристалл». Команды могут готовиться к новому сезону, если получат аттестат. «Верес» и «Альянс» сыграют в плей-офф с 15 и 16 местами Первой лиги за повышение в классе.

Согласно медицинскому протоколу, на матчах чемпионата смогут присутствовать до 200 человек.