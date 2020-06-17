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"Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины
17.06.2020 13:00
Сегодня, 17 июня, состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. «Минай» примет киевское «Динамо». Начало матча – в 14:00. Стадион - «Минай-Арена», передает XSPORT.ua.
На пути в полуфинал «Минай» прошел «Волынь», «Львов» и «Ингулец». А «Динамо» одолело «Шахтер» и «Александрию».
В заявку на матч попал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо, который может дебютировать за клуб. Отметим, что в прошлом году команды уже пересекались в Кубке и тогда в 1/8 финала «Динамо» одолело соперника (3:1).
Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал УНИАН (входит в медиа-холдинг 1+1). Также планируется прямая трансляция на Youtube–канале Football Hub.
Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал, ФК "Динамо" Киев
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