Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)

18.06.2020 12:00

В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua.

Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, кроме того Фран Соль не реализовал пенальти.

Следует также отметить, что счет мог стать 0:3 в пользу киевлян, однако вмешалась система видеоасистента арбитра. Екатерина Монзуль сначала зафиксировала взятие ворот, однако просмотрев повтор, изменила решение.

В момент передачи на Дуелунда, который ассистировал Вербичу, Беньямин находился в офсайде и при этом заблокировал движение защитника "Миная".

В решающем поединке киевляне встретятся с победителем пары "Мариуполь" – "Ворскла".