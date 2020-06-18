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Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)

18.06.2020 12:00
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Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)

В матче 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло на выезде "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал турнира, сообщает football.ua.
Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд, кроме того Фран Соль не реализовал пенальти.
Следует также отметить, что счет мог стать 0:3 в пользу киевлян, однако вмешалась система видеоасистента арбитра. Екатерина Монзуль сначала зафиксировала взятие ворот, однако просмотрев повтор, изменила решение.
В момент передачи на Дуелунда, который ассистировал Вербичу, Беньямин находился в офсайде и при этом заблокировал движение защитника "Миная".
В решающем поединке киевляне встретятся с победителем пары "Мариуполь" – "Ворскла".



Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал
 
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