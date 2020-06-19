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На горе Фудзияма погиб украинский марафонец
19.06.2020 12:00
Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает sportarena.
Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только вчера.
Спортсмен пропал в конце февраля — он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.
В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.
Теги: Украина, спортсмен, гибель, Фудзияма
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