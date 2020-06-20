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"Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча

20.06.2020 14:00
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"Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча

Сегодня, 20 июня, "Шахтер" в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги встретится с "Александрией" и попытается досрочно завоевать золотые медали чемпионата, сообщает football.ua.
Аналитики букмекерских компании оценивают шансы донецкой команды на победу существенно выше, чем вероятность успеха противника.
Так, если на триумф "горняков" коэффициент составляет 1,23, то вероятность успеха команды Владимира Шарана примерно в девять раз ниже – коэффициент 11,5. Вероятность ничьей оценили показателем 6,7.
Следует отметить, что "Шахтер" гарантируют себе титул чемпиона Украины сезона-2019/20 лишь в случае победы в матче.
Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Прямая трансляция начнется на телеканале "Футбол 1" в 19:30.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр"
 
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