У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус

21.06.2020 12:00

На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования COVID-19 двух футболистов донецкого клуба в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.

В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".