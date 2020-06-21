Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус

21.06.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус

На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования COVID-19 двух футболистов донецкого клуба в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.
В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".



Теги: Премьер-лига, заражение, ФК "Олимпик", COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх