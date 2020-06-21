Последние новости раздела
- У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус12:00
- Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)09:00
- "Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча14:00
- На горе Фудзияма погиб украинский марафонец12:00
- Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)12:00
- "Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины13:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Колос" (ВИДЕО)11:00
- Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Исполком УАФ назвал дату возобновления Первой лиги17:00
У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус
21.06.2020 12:00
На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования COVID-19 двух футболистов донецкого клуба в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.
В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".
Теги: Премьер-лига, заражение, ФК "Олимпик", COVID-19
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий16:00
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»14:00
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-1913:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня16:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В Западной Германии впервые установили памятник Ленину10:00
- Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)09:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба"16:00
- "Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча14:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий
- Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ