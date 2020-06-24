"Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

24.06.2020 14:00

Сегодня, 24 июня в противостоянии между "Мариуполем" и "Ворсклой" определится второй финалист Кубка Украины, сообщает РБК-Украина.

Трансляция со стадиона имени Бойко в Мариуполе начнется в 19:30 на телеканале "Футбол 1".

Букмекеры считают, что небольшое преимущество имеют гости из Полтавы. Так, в компании PariMatch ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,75, а на успех "Ворсклы" - 2,70. Ничейный исход поединка специалисты оценили в 3,20.

Победитель этой игры в решающем матче за трофей будет противостоять "Динамо".