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Стал известен второй финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)
25.06.2020 08:00
Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины, сообщает "Футбол 24".
Первый тайм был за Мариуполем – Горбунов на 37 минуте вывел азовцев вперед в счете. Во второй половине полтавчане пытались отыграться, но удалось это лишь в конце встречи – Кане реализовал пенальти.
Игра перешла в овертайм, а уже перед самой серией пенальти Максимов решился заменить голкипера – место в воротах занял 16-летний Исенко. Именно он и стал главным героем встречи, отразив три пенальти и выведя Ворсклу в финал Кубка Украины, где полтавчан ожидает Динамо.
Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал
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