УАФ перенесла финал Кубка Украины в Харьков

26.06.2020 17:34

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК Металлист местом проведения финала Кубка Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Первоначально местом проведения поединка была назначена Арена Львов, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе игру перенесли в Харьков.

Отметим, в финале Кубка Украины киевское Динамо сыграет с полтавской Ворсклой. Игра состоится восьмого июля.