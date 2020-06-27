"Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч

27.06.2020 13:00

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» будет принимать «Зарю», сообщает LiveSport.

Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 19:30 мск. ТВ-трансляция запланирована на телеканале «Футбол 2»

«Шахтер» подошел к этому матчу уже в статусе чемпиона. После 27 туров «горняки» на 16 очков оторвались от своего ближайшего преследователя — киевского «Динамо».

«Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу. На данный момент луганский клуб на 3 пункта отстает от «Динамо», которое идет вторым, и на 3 очка опережает «Десну», идущую четвертой.

Для «Шахтера» этот матч уже не имеет турнирного значения, и не исключено, что Луиш Каштру будет экспериментировать, а некоторые футболисты будут не слишком мотивированы.

В то же время для «Зари» наступает момент истины — ближайшие пять туров определят, пробьется ли команда впервые в своей истории в Лигу чемпионов.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество команде из Донецка. На победу «Шахтера» дается коэффициент 2,33, на ничью — 3,85, а на победу «Зари» — 2,75.