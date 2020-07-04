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У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус
У семи игроков футбольного клуба Металлург из Запорожья выявили коронавирус. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба МФК в Facebook, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что матч 22-го тура Первой лиги между Рухом и Металлургом, который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесли.
"Исследования показали коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба пройдут повторное углубленное тестирование на COVID-19", - подчеркнули в клубе.
Как уточнили в Металлурге, предварительное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.
Запорожский Металлург занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Рух - на пятом месте и борется за выход в Премьер-лигу.
До окончания чемпионата осталось девять туров.
Теги: заражение, ФК "Металлург" З, футболист, COVID-19
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